Tendances Première - 03/09/2019

"Je ne veux pas " voilà une phrase que votre enfant peut prononcer souvent car certains jours il ne veut pas se lever, se laver, s'habiller, se coucher, prendre son bain, diner, faire ses devoirs, ... Pour ne pas faire de ces moments un conflit, mieux vaut mettre en place quelques astuces. Pour vous y aider, Aurélie Callet et Clémence Prompsy ont publié aux édition Au Fil De Soi "Je ne veux pas" .



DOSSIER

C'est la rentrée, le frigo est vide...

Organisation de l'alimentation de la famille à la rentrée : pt-déj facile /lunch box parents-enfants/ dîner presque prêt au frigo. Tout ça est possible avec un peu d'organisation : BATCHCOOKING ou `MEAL PREP' le week-end et quelques ustensiles qui font le boulot à notre place.

Avec Myriam Kamouh (Green coach nutrition)



INSPIRATION

Nathalie Masset, sommelière du thé pour Teaside, nous parle du thé et les enfants. Vos enfants boivent-ils du thé ? Si oui lequel ? Sinon, on vous en conseille qq uns, sans théine...

