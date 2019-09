Tendances Première - 02/09/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Déborah Danblon nous propose quelques lectures à destination des ados (mais pas que...) qui souvent nous aident à éclairer le monde dans lequel ils évoluent. Ce sera le cas une fois de plus avec le voyage de Fulmir et Rumeur de Thomas Lavachery.



LE DOSSIER

Théories du complot

Depuis plusieurs années, on ne compte plus le nombre de nouvelles versions alternatives de l'histoire et de l'actualité émergeant parfois des profondeurs de l'Internet. Ce phénomène est généralement qualifié de « théorie du complot ». Que recouvre exactement cette étiquette en vogue ? Est-ce un concept opérant ou un fouillis idéologique permettant de disqualifier, par avance, certains protagonistes du débat public ? Les théories du complot ne constitueraient-elles pas, au fond, les signes avant-coureurs d'une crise sociétale beaucoup plus profonde ? Le livre de Sébastien Chonavey, « Dis, c'est quoi les théories du complot ? » nous permettra peut-être d'en savoir plus....



INSPIRATION

François Vandervelde qui anime le blog « Men In Blog » (https://men-in-blog.com/) nous explique ce qu'il faut intégrer absolument dans le prix d'une voiture neuve.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN