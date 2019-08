Tendances Première - 30/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

La place des adolescents dans notre société avec Nicolas Zdanowicz

Des nuits debout au marches pour le climat : la place des adolescents dans notre société ? Avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont Godinne et professeur à l'UCLouvain.



TRANSITION : New B, la banque éthique

Lancé il y a 10 ans, le projet de banque éthique New B entame sa dernière ligne droite avant une éventuelle reconnaissance officielle des organismes de contrôle. Mais qu'est ce qu'une banque éthique? Quel est son mode de fonctionnement, ses objectifs et en quoi se différencie-t-elle des banques traditionnelles. Réponses avec son Président



LE DOSSIER

Les « smartcities » est un terme et une réalité qui devraient se développer à l'avenir. Créer un meilleur lien entre le citoyen et sa commune grâce aux technologies d'aujourd'hui c'est ce qui sera de plus en plus proposé. Olivier Lefevre," Monsieur Smartcities" sera notre invité et mettra en avant quelques projets concrets en Belgique



L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Le Mons Memorial Museum accueillera, dès le 31 août, une nouvelle expérience immersive temporaire. L'occasion d'entrer dans la peau d'un soldat américain, d'un soldat allemand, d'un résistant ou d'un civil montois pour comprendre et ressentir l'esprit de 1944.Corentin Rousman, le concepteur de l'exposition sera notre invité

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER