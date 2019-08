Tendances Première - 27/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Caroline Weiler et sa chronique "de la joie" aborde aujourd'hui le thème des croyances limitantes. www.carolineweiler.com



TRANSITION

Ateliers Vélo.coop, c'est un nouvel opérateur vélo en Wallonie. Cette coopérative à finalité sociale a été créée dans le cadre de l'atelier mécanique vélo, L'Heureuxcyclage.be. Le but : proposer des services d'entretien de vélo comme notamment un service de peinture de cadre vélo. On en parle avec Rémy Van Genechten, l'un des créateurs du projet.



DOSSIER - Les pervers narcissiques (Ed. Ellipses)

A partir de sa pratique clinique, des témoignages de ses patients, victimes et pervers narcissiques, Christine Calonne décrit la perversion narcissique selon un modèle bio-psycho-social. Elle retrace l'histoire de ce concept. Elle démontre la transmission transgénérationnelle de la perversion narcissique, trouble de la personnalité qui prend naissance dans un climat familial de type sectaire.



AGENDA ETE

Le Musée du capitalisme est une initiative citoyenne mise sur pied en 2012 par une quinzaine de personnes bénévoles âgées de 24 à 31 ans. L'idée de créer un tel musée est venue lors d'une visite au Musée du Communisme à Prague. De retour en Belgique, leur constat est vite fait qu'il n'existait aucun Musée du Capitalisme dans le monde (ou bien, ils ne l'ont pas trouvé !)

