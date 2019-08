Tendances Première - 26/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien



Le syndrome du "people pleasing" ou la difficulté à s'affirmer au travail.

Le people pleasing ou le manque d'affirmation de soi est un mal encore très répandu en entreprises. En effet, la difficulté à dire "non" ou à exprimer ses limites dans le cadre professionnel peut se révéler particulièrement difficile pour certaines personnes. Les raisons peuvent être diverses : peur d'être mal jugé par sa hiérarchie ou ses collègues ou encore l'envie de bien faire à l'extrême. Comment travailler sa confiance en soi au travail ? Comment trouver les bénéfices pour (re)trouver le bien être au bureau ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



TRANSITION : Sainbiooz

Ils sont cinq éleveurs de la région de Libramont. Ils élèvent des races de bovins différentes, mais du boeuf bio. Du coup ils ont décidé de créer la marque Sainbiooz, que l'on retrouvera dès septembre dans les magasins et hypermarchés bio.



LE DOSSIER

Dans notre dossier du jour, nous aborderons l'habitat léger. Yourtes, tiny houses, dômes... Les formes d'habitat léger se multiplient, la législation s'assouplit. A qui s'adressent ces habitations, pourquoi ce boom, va-t-on véritablement vers un bouleversement d'habitations en Belgique.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

En cette dernière semaine de vacances, la Région Wallonne édite deux brochures consacrées aux randonnées pédestres et cyclistes. L'occasion d'ouvrir peut-être les yeux sur des coins méconnus.

