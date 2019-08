Tendances Première - 23/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Maitre Van Beneden notaire, nous explique que la prudence est parfois de mise après un décès, vis-à-vis de l'administration fiscale.



TRANSITION : Glacetronomie et cocktails tendance.

Direction Namur pour présenter deux projets "de bouche" qui mettent en avant des produits plus naturels et si possible locaux. On évoquera des glaces artisanales et des cocktails très "tendance".



LE DOSSIER : Le Yoga du rire

Rions ensemble. Car rire est sain, voire bon pour la santé. Or aujourd'hui, de plus en plus de propositions permettent de se soigner par le rire, de se sentir mieux grâce, entre autre, au yoga du rire. Que permet le rire dans la société et comment se redonner envie de rire? Réponses dans notre dossier du jour.



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Festival Solidarités

Dès le vendredi 23 août, plus de 50 concerts se succèderont sur les 5 scènes du festival ! Avec une programmation éclectique et de qualité, engagée et particulièrement bien genrée, les Solidarités sont un rdv estival incontournable puisqu'il attend plus de 60.000 personnes sur la Citadelle de Namur. Les Solidarités c'est aussi un moment de réflexion et de débat autour de différents enjeux de société. Cette année, c'est la thématique de la justice sociale et environnementale qui jalonnera les différentes dimensions de l'Agora des Solidarités.

