Tendances Première - 22/08/2019

Tendances Première Eté - Jeudi 22 août 2019 - Présentation : Cédric Wautier.



GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Christiane Thiry, journaliste, coach et thérapeute nous parle de l'émotion, d'aimer être ému.



TRANSITION : Stream and River Consult rebooste la biodiversité dans les cours d'eau.

Stream And River Consult est un bureau d'études en environnement. Ses objectifs : La restauration et réhabilitation des cours d'eau, des lacs et zones humides, l'aménagement des habitats des poissons, les études d'incidences et les impacts environnementaux et la production d'outils didactiques (vidéo et photographie subaquatiques). Ave Sébastien Den Doncker, managing Director.



LE DOSSIER : Croire à l'irrationnel, c'est tendance

Une tendance qui touche de plus en plus de Belges : adhérer à des croyances non-scientifiques. Un mysticisme qui touche la plupart des secteurs de la société. On en discute avec la sociologue Martine Clerckx de chez Wide, Ludovic Boucart, chaman urbain, Isabelle Veraeghen, masseuse et Jean Van Hemelrijk, psychologue et psychothérapeute.



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Santeï !

Les passionnés de bières des 4 coins du monde sont conviés à venir découvrir une large sélection de bières bruxelloises, belges et étrangères (60 brasseries issues de 10 pays différents) lors du BXLBeerFest ces 24 et 25 août 2019. Pas de place pour les bières industrielles mais pour des bières honnêtes et vraies, en provenance directe du brasseur. L'accent sera mis sur l'accueil, le service, la convivialité et la bonne humeur. http://www.bxlbeerfest.com/

