Tendances Première - 21/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Les soins centrés sur l'enfant et sa famille avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala.



TRANSITION : Taxis hype : La première flotte de taxis hydrogène !

Hype est la première flotte de taxis hydrogène au monde. Elle a été lancée le 7 décembre 2015 pendant la COP 21, par la Société du Taxi Electrique Parisien ("STEP"), avec 5 premiers véhicules. Aujourd'hui, la flotte compte plus de 100 véhicules, et vise 600 véhicules avant fin 2020. Ces taxis hydrogène disposent d'une autonomie de plus de 500 km et se rechargent en 3 à 5 minutes, le tout n'émettant ni polluants locaux (NOx, ..), ni CO2, ni bruit, seulement ... de l'eau ! Nous accueillerons également test achat pour discuter de ces fameux taxis d'un nouveau genre.



LE DOSSIER

Dans notre dossier du jour, nous aborderons la pleine conscience. Comment réapprendre à diriger son attention sur le moment présent, accueillir ses émotions et gérer son stress pour une plus grande paix intérieure ? Nous en discuterons avec Sophie Raynal, experte dans l'art de la pleine conscience.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

On vous propose un festival pas comme les autres...le Brussels Tomato Festival ! En quoi cela consiste ? Un indice : tomates. Pour le reste, vous saurez tout grâce à Martine Cornil qui sera avec nous par téléphone.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER