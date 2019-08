Tendances Première - 20/08/2019

Tendances Première Eté - Mardi 20 août 2019 - Présentation : Cédric Wautier.



GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Le vieillissement du cerveau avec Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes.



TRANSITION : Ocean Therapy

Nous recevons Santa Mila, auteure du livre « Ocean Therapy » qui nous en dira plus sur cette thérapie d'un nouveau genre.



LE DOSSIER

Dans notre dossier du jour, nous aborderons la thématique du porno avec le livre « Parlez du porno à vos enfants avant qu'internet ne le fasse » de Anne de Labouret et Christophe Butstraen.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

On vous propose une activité intrigante et riche en émotions pour toute la famille : un escape room dans une chapelle ! Sœur Agathe a été retrouvée morte dans la chapelle de Herbeumont, saurez-vous mener l'enquête ?

