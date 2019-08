Tendances Première - 19/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Deborah Danbon nous donne de bons conseils de lecture pour nos ados.



TRANSITION : Terroirist

Nous recevons Thibaut Godet et Mathieu Flémal qui nous parleront de Terroirist, une coopérative de magasins, restaurants et artisans alimentaires bruxellois qui mutualise la volonté de ceux-ci d'être acteurs de leurs achats.

Ainsi la coopérative propose un service de distribution de légumes, fruits et produits de producteurs locaux et européens engagés.



LE DOSSIER

Dans notre dossier du jour, nous aborderons la question du naturisme à travers le livre « le bonheur d'être nu » de France Guillain paru aux éditions Albin Michel.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

On vous propose une expérience unique et nouvelle en Belgique... le bateau barbecue Grill Island. Un moment à partager avec collègues, famille ou amis autour d'un lac... et de quelques saucisses !

