Tendances Première - 16/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (REDIFFUSION)

Pas mal de changements en vue cette année dans le cadre de la recherche d'emploi. Que ce soit au niveau du lancement de nouveaux outils de recrutement où le digital et l'intelligence artificielle commencent à prendre de la place, ou avec les nouveaux processus d'activation mis en place par les structures publiques comme la Garantie Solution et le Dossier Unique du chercheur d'emploi. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et Grégor Chapelle, Directeur Général d'Actiris.



TRANSITION

XL en Transition est regroupement citoyen évolutif qui veut repenser son quartier en se basant sur une nouvelle manière de se déplacer et de consommer en ville. Avec Nathalie Velu et Aldo Fazio.



DOSSIER : Les vacances, on y est ! Mais comment voyager respectueusement ?

Comment adapter nos habitudes de consommation tout en respectant les pays que nous visitons ? Qu'est-ce que l'éco-tourisme ? On en parle avec Pierrette Nicolosi, administratrice chez Altervoyages asbl, Paul Lorsignol du tour opérateur Travel Sensations et Miguel Cotton professeur à l'ULB. IDEE ETE



L'IDEE DE L'ÉTÉ : La chasse aux Horcruxes ce dimanche 18 août à Namur.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT