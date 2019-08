Tendances Première - 15/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (REDIFFUSION)

Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont Godinne et professeur à l'UCL revient sur le succès de séries ados au style très direct : 13 Reasons why (et les harcèlements) et Sex Education (la sexualité des ados)



TRANSITION

Bee Founders est une coopérative regroupant des entrepreneurs expérimentés qui s'engagent à donner leur temps pour aider à accélérer les start-ups qui veulent avoir un impact positif sur notre environnement et/ou notre société. Avec Laurent Mickolajack, entrepreneur accompagnant.

https://www.beefounders.com/



11h : MESSE

