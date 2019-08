Tendances Première - 14/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (REDIFFUSION)

A la suite de l'affaire Cécile Djunga (qui avait été insultée pour sa couleur de peau ) Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute familial, nous parlait du bronzage comme une brûlure de la peau.



Le paradoxe est que nous consommons des images comme « on bouffe » des chips, mais que personne ne nous apprend à les décoder. C'est ce que Vincent Cartuyvels propose de faire.

https://www.intoimage.be/enseigner-limage/



DOSSIER : Juillet et août, des moments difficiles pour les travailleurs ?

Travailler pendant les vacances, est-ce réellement un moment pour souffler un peu ou bien cela pourrait au contraire être une période de surcharge de travail ? On en parle avec Catherine Choque et Vanessa Sommeville du programme Sensecare.



Festival Hide and Seek

Une usine de tri textile, un ancien club libertin, un des plus grands dépôts de la STIB, le sommet des Arcades du Cinquantenaire, ...La quatrième édition du Hide and Seek Festival emmènera le public pour 10 concerts de musique du monde inédits dans des lieux insolites aux quatre coins de Bruxelles, du 19 au 24 août.

https://muziekpublique.be/hide-seek-festival/

