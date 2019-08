Tendances Première - 13/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Augmenter son énergie au travail grâce à une nutrition adaptée.

De plus en plus d'entreprise mettent des programmes de nutrition à l'attention de leurs équipes afin de booster leur efficacité et leur bienêtre au travail. Comment offrir une meilleure énergie, augmenter son potentiel de concentration et garder un moral au travail au top grâce à une nutrition adaptée. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself est accompagné de Myriam Kamouh de Greencoach Nutrition.



TRANSITION

Design civique, design social, en quoi un designer peut-il aider le développement durable face à l'urgence qui change le monde aujourd'hui ? Avec Ruedi Baur.



DOSSIER : Thé des femmes, femmes du thé

Si aujourd'hui de nombreuses femmes créent et gèrent leurs entreprises de thé, leurs marques et leurs ateliers, l'histoire a relié la femme et le thé depuis toujours, mais de manières bien contrastées. La cueillette, étape fondamentale pour obtenir des thés de qualité, est un travail minutieux qui était et est encore largement effectué à la main aujourd'hui par des femmes. La littérature est truffée de buveuses de thé. Auteures ou héroÏnes, elles étaient légion à apprécier la mythique liqueur pour ses nombreuses vertus. Et le thé était également une boisson très appréciée par la cour du Roi qui suivait tout un protocole, ce fut le cas notamment de Catherine de Bragrance ou de La duchesse de Bedford et l'Afternoon tea anglais. Avec Nathalie Masset, Tea Sommelier, fondatrice de Teaside et Barbara Dufrene, Tea Expert-Tea Writer. https://www.teaside.be



IDEE ETE

L'apéro botanique, ou l'audace de marier l'art contemporain et le végétal. Le 15 août 2019 au Mac's, Musée d'art Contemporain au Grand Hornu. Avec Sophie Trivière.

http://www.mac-s.be/fr/news/389/Apéro-botanique

