Tendances Première - 12/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

La vie à 2 mode d'emploi ! Alfons Vansteenwegen psychologue, psychothérapeute et sexologue, il a longtemps présidé l'Institut pour les Sciences familiales et sexologiques de la KUL.



TRANSITION

Generation T est une communauté de jeunes changemakers actifs dans le domaine du développement durable en Belgique. Partage tes idées, entreprend des actions à nos côtés et participe à la transition vers une société plus durable. Avec Céline Bouton.



DOSSIER - La marche urbaine

Réconcilier ses trajets du domicile au travail avec la marche à pied en ville, au milieu du bruit. Que nous apporte la marche urbaine ? Avec Sébastien de Fooz



IDEE ETE

Le Festival international : Libres comme demain nous l'apprendra. Chaque année, le Festival International des Brigittines opère une traversée orientée des formes scéniques contemporaines : langages novateurs, univers insolites, formes singulières et originales s'ouvrant à l'imaginaire. Avec Patrick Bonté. http://www.brigittines.be/fr/festival-international/

