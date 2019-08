Tendances Première - 09/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Huit tomes, près de 3 millions d'exemplaires vendus, deux prix au festival d'Angoulême, une série animée, un film au cinéma et des traductions dans près de 20 langues ! C'est LOU ! une Bd bien dans son époque. Julien Neel, son « papa » était avec nous pour en parler.



TRANSITION

L'ASBL Goods to Give collecte des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises et les distribue aux plus démunis via un réseau d'organisations sociales luttant contre la pauvreté en Belgique. Nous contribuons ainsi à aider plus de 290.000 personnes précarisées au quotidien. Avec Louise Janssens et Anais Pauwels.



DOSSIER - Les huiles essentielles

Les huiles essentielles agissent comme des pépites beauté pour chouchouter la peau, la sublimer et purifier l'organisme en libérant les toxines. Mais pas seulement ! Alors que sont les huiles essentielles ? Et surtout qu'en faire ? Focus sur cette tendance avec Julien Lhoir d'Aromaceutics.



IDEE ETE

Classes de Tango au Château d'Altembrouck. Découvrez et approfondissez votre danse dans un domaine historique cache entre collines et foret dans la magnifique région de la Voer. Avec l'organisatrice Déborah Van Cauter.

