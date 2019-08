Tendances Première - 08/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Caroline Weiler et sa chronique De La Joie : Comment vider sa tête ?



TRANSITION : Lutter efficacement contre le gaspillage de l'eau

La start-up "Shayp" a mis au point une technologie qui permet de lutter contre les fuites et gaspillages d'eau chez les particuliers et les bâtiments professionnels. Cette problématique est d'une importance cruciale quand on sait que 35% de l'eau distribuée est perdue au niveau des infrastructures et des bâtiments. Avec Ingrid Nolet de Shayp.



DOSSIER : Internet est-il réellement en train de changer le monde ?

La transformation digitale de notre société est un des plus grand changements que l'Histoire a connu. Le philosophe Luc de Brabandere avec son dernier ouvrage "Petite philosophie de la transformation digitale" pose un regard sur cette révolution numérique. Il continue à porter un regard interrogatif sur le monde. Il s'étonne, doute, questionne. Allons-nous piloter cette transformation numérique ou la subir ?



IDEE ETE

Situé en Province de Namur, ÔÔ Parfums vous invite à vivre une expérience olfactive inoubliable. Cette entreprise offre un concept inédit qui permet à chacun, dès 6 ans, de créer le parfum qui reflète sa personnalité. Chaque parfum est donc exclusif! Avec Ivan Florine, responsable.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT