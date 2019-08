Tendances Première - 07/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Téléphones portables et réseaux sociaux sont devenus nos pires ennemis. La concentration, c'est cette capacité à mobiliser toutes ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou sur une action. Face à toutes ces tentations digitales, comment faire le vide dans sa tête et mobiliser ses neurones et son énergie ? Par Jean-Olivier Collinet de Job Yourself.



TRANSITION

GreenLab Clothing c'est une jeune marque de vêtements belge qui promeut des artistes au travers de collections uniques, écologiques et éthiques. La marque mise sur des collections premiums basées sur l'originalité de ses artistes. Elle vise également à amorcer une transition dans l'industrie du textile en proposant des produits respectueux des hommes, de l'environnement et des clients. Avec Rafael Lopez.



DOSSIER

Le Sport sur Ordonnance est un dispositif dans lequel les médecins ont la possibilité de prescrire de l'activité physique aux personnes ayant une affection de longue durée (diabète, hypertension artérielle, lombalgie, ostéoporose, cancer...). Ce dispositif innovant permet une meilleure intégration de l'activité physique dans le traitement de ces pathologies chroniques. Les patients , provenant des structures hospitalières et médicales avoisinantes, pourront réaliser une activité physique régulière sous supervision d'un moniteur certifiés et dans le respect des guidelines de l'Exercise Medicine. Avec Benoit Massart et André Dubus.



IDEE ETE

Adventure Box vous présente deux attractions : la location des Spéléo Box et l'installation de parcours aériens ! Frissons garantis ! Avec Pascal Vandenbosch d'Advenure Box.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT