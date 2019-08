Tendances Première - 05/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Titou Boseret sagefemme chez Amala, nous explique pourquoi la naissance n'est pas juste un accouchement mais une vrai mise au monde.



TRANSITION

Generation T est une communauté de jeunes changemakers actifs dans le domaine du développement durable en Belgique. Partage tes idées, entreprend des actions à nos côtés et participe à la transition vers une société plus durable. Avec David Valentiny et Catherine Naveau.



DOSSIER

Cela fait des années déjà que certains parents, professeurs et autres personnalités académiques réfléchissent à la façon de réformer notre système scolaire. De nombreuses initiatives privées, à différentes échelles, voient le jour. Focus sur le projet bruxellois "L'Ecole en vie", pensée et créée par un couple dont l'envie est de proposer un enseignement des compétences plutôt qu'un enseignement des matières.

Invitée : Céline Rouge, co-fondatrice de "L'Ecole en vie".



IDEE ETE

Réveillez le bûcheron qui sommeille en vous et défoulez-vous en lançant... des haches. A Wavre, CrazyAxes a décidé de sortir la grosse artillerie ! Avec Dimitri Crelot, cogérant.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT