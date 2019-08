Tendances Première - 02/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Caroline Weiler nous présente, comme d'habitude, sa chronique de la joie. Aujourd'hui on aborde avec elle "les potentiels".



TRANSITION

Les Objectifs de développement durable (ODD - SDGs en anglais pour Sustainable Development Goals) concernent tant les pouvoirs publics que les entreprises, les universités et les écoles, les associations et organisations, ou encore les citoyens, et ce partout dans le monde. Alors comment les pouvoirs locaux s'organisent-ils autour de ces objectifs ? Réponse avec Natacha Zuinen, coordinatrice à la Direction du Développement durable (SPW) et Martin Van Audenrode, bourgmestre de Gesves.



DOSSIER

Que l'on prenne la décision de la séparation ou qu'elle nous soit imposée, la rupture du couple fait naître une multitude de questions. Vers qui me tourner ? Dois-je consulter un avocat ? Ai-je droit à une pension alimentaire ? Comment l'annoncer aux enfants ? Stéphanie Degrave est avocate au barreau de Bruxelles depuis 2002, où elle pratique le droit de la famille.



IDEE ETE

Le festival Esperanzah!, qui se déroulera du 2 au 4 août à l'abbaye de Floreffe (province de Namur), lance une campagne baptisée "Démasquons nos privilèges". Focus avec Jérôme Van Ruychevelt, responsable de la campagne.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER