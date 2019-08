Tendances Première - 01/08/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Titou Bosseret, sage femme chez Amala, nous parle de la place du père pendant l'accouchement.



TRANSITION

Une des difficultés rencontrées par les plus démunis est de ne pas avoir accès à une bonne hygiène de vie. Pour les vêtements par exemple, difficile pour eux de les entretenir: ils n'ont pas les moyens financiers ni matériels pour les laver. Formidable, une ASBL de Charleroi, propose aux personnes précaires de bénéficier du passage de leur Wash Mobile. A Bruxelles, une autre solution est apportée pour redonner un peu de dignité aux plus vulnérables via des douches mobiles. Avec Faysal Abarkan de Formidable ASBL et Laurent d'Ursel de DoucheFlux.



DOSSIER - Les vins belges

Quoiqu'en veille depuis plusieurs siècles, la culture de la vigne en Belgique n'est pas récente et depuis quelques années, on assiste à un regain d'intérêt pour le vignoble belge. Certains viticulteurs réalisent d'ailleurs une production remarquable. Quid des vins belges et de leur nouveau succès ? On en parle avec le spécialiste Eric Mazuy, Hubert Ewbank du Domaine du Chant d'Eole, Catherine Mathieu de la cave à manger Pépite et Pierre Rion du Domaine de Mellemont.



IDEE ETE

Le Micro Festival se déroule à Liège tous les premiers weekends d'août depuis 2010. L'occasion de découvrir des artistes méconnus et de les mettre en avant. Avec l'organisateur Jean-François Jaspers.

