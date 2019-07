Tendances Première - 31/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

On parle des adolescent borderline avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à Mont Godinne et professeur à l'UCL.



TRANSITION

Dans les paysages préservés de Gaume, Natagora mène un projet de bergerie pour gérer des milieux naturels menacés. L'association lance un appel original au financement participatif pour ce projet de protection du patrimoine naturel. Avec Jean-Luc Mairesse de Natagora/Life Herbage.



DOSSIER - Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? (Ed. Les Arenes Eds)

Rien n'est plus compliqué que la vie à deux. L'amour ne suffit pas et notre bonne volonté se heurte rapidement à d'importantes différences entre les sexes. Après avoir accompagné des milliers de couples, Philippe Brenot nous donne les clés pour décoder l'autre et le comprendre. Ce livre propose des solutions, des exercices et surtout, la loi des 5 temps de l'amour qui permet d'améliorer le climat amoureux et de créer une intimité harmonieuse.



IDEE ETE - 9e Biennale de photographie en Condroz

Les vibrations sont partout, nous sommes en elles et elles sont en nous. Après une Biennale consacrée « Au plaisir » et une autre qui nous a fait « Rêver », nous voici à nouveau à l'écoute des murmures humains du monde, et fidèles à une volonté de ne pas séparer l'image de son expérience variée, remuante, indicible.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER