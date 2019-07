Tendances Première - 29/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le cinéma s'est souvent emparé du sujet du harcèlement à l'école ... pas toujours avec intelligence. Avec Bruno Humbeeck https://www.facebook.com/outilsderesilience/



TRANSITION

Créé en 2013, Teach for Belgium est une ASBL qui vise à réduire les iniquités scolaires en formant des jeunes diplômés et des professionnels à devenir des enseignants inspirants, dans les matières en pénurie (les mathématiques, les sciences, le français, le néerlandais), pour les élèves des écoles les plus défavorisées et ce, en collaboration avec les acteurs du monde de l'éducation. Avec Caroline de Cartier, directrice.



DOSSIER - Débranchez votre mental ! (Ed. Leduc.s)

Qui n'a pas ressenti une certaine impuissance face au flot ininterrompu de pensées qui l'assaillent tout au long de la journée ? Au fur et à mesure que notre quotidien s'accélère, nos pensées nous submergent et même nous épuisent. Bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Jean-Christophe Seznec et Sophie Le Guen nous expliquent comment sortir concrètement de la rumination et rester maîtres de notre esprit. Car oui, c'est possible et il suffit d'un peu de méthode pour naviguer sereinement dans notre vie.



IDEE ETE

Présente depuis plus de 15 ans sur la scène de l' organisation d'incentives, la société AJP Events propose différents "Challenges entreprises" . Randonnées en buggy avec Road book, randonnées en Zodiac avec rallye, team building, radeau ou bouée tractée. Avec Frank Vanhooland, responsable.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER