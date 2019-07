Tendances Première - 26/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Ostiane Mathon, pédagogue et formatrice, nous parle du jeu du "bienveilleur invisible" qu'elle développe dans son livre « Je crois en toi ».



TRANSITION

ONG reconnue d'utilité publique, Aviation Sans Frontières dispose de ses propres avions, des Cessna Caravan basés en Afrique, grâce auxquels elle apporte un soutien logistique essentiel à plus de 180 organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l'aide humanitaire. Avec Christian Georlette, directeur d'ASF Belgium et David Haub, membre du Conseil d'Administration.



DOSSIER - Administration des biens et des personnes

"Un de mes parents ne s'en sort plus, je ne sais plus comment l'aider et faire face à cette situation. Je veux aider et je n'en peux plus. Comment les aider en gardant la juste distance? Papa dilapide son argent et oublie de plus en plus. J'ai peur que quelqu'un n'abuse de lui financièrement et moralement. Mon amie est isolée, personne ne s'occupe d'elle. Comment l'aider? Mon fils est trop instable pour gérer en toute autonomie sa vie. Que se passera-t-il lorsque nous ne serons plus là?". Toutes ces situations peuvent amener à solliciter ou subir la désignation d'un administrateur des biens et/ou de la personne par le Juge de Paix. On en parle avec Grégoire de Wilde d'Estmael, avocat ViaSensus.



IDEE ETE

Les « RAVeL des BBQ », ce sont des balades à vélo gourmandes conviviales proposant d'explorer les paysages de la province de Namur, avec quelques sorties sur les provinces voisines, et les produits du terroir. Organisés dans le cadre de la thématique annuelle « Wallonie Terre d'Eau », 5 RAVeL des BBQ sont au programme cet été !

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER