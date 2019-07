Tendances Première - 25/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Marc Van Beneden, notaire émérite, qui est d'habitude très favorable au mariage mais cette fois, rien ne va plus ...



TRANSITION

Une ferme universitaire ? L'UCLouvain a entamé il y a 2 ans la réhabilitation de la ferme de Lauzelle, propriété de l'université depuis 1968, pour lui redonner sa fonction de production agricole. Sur trois hectares, des légumes, fruits et petits fruits sont produits en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. Avec Adrien Dock, responsable du projet et Philippe Baret, doyen de la faculté des bioingénieurs de l'UCLouvain.



DOSSIER - Vie et mort d'un fumeur de joint (Ed. La Boite à Pandore)

L'expérience d'un ex-fumeur de cannabis, philosophe de formation, qui raconte, en théorie et en pratique, son parcours et sa rupture avec ce vert poison. Après des années de consommation de cannabis au quotidien, l'auteur a décidé de coucher sur papier son histoire, celle d'un homme qui a pris sa vie en main pour se libérer du piège de la drogue. Avec l'auteur, Olivier de Vitton.



IDEE ETE

Fortes chaleurs, canicule... On ne parle que de cela depuis quelques jours. Alors, comment se faire plaisir. Quelle recette préparer pour ces températures extrêmes? Aline Gerard de La table d'Aline nous livrera 2-3 conseils.

