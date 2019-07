Tendances Première - 24/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Caroline Weiler et sa chronique De La Joie revient sur le sentiment de liberté.



TRANSITION

Les énergies renouvelables font l'objet de toutes les attentions des grands groupes industriels. Des projets ambitieux voient le jour un peu partout dans le monde. Et pas plus loin que Seraing où CMI Solar a mis au point un ingénieux système exploitant l'énergie du soleil. Avec Maxime Bebronne, Communication Manager du secteur Energy et Régis Frankard, Président Business Unit Energy chez John Cockerill.



DOSSIER - De la Science et de la Démocratie (Ed.Odile Jacob)

Philippe Kourilsky s'exprime ici en citoyen et en scientifique. Appliquant les concepts de robustesse et de complexité, centraux en biologie, il met au jour les défauts de démocratie qui expliquent la crise actuelle : défauts d'altruisme qui fonde le devoir de solidarité, de discussion qui permet la participation à la vie démocratique, d'efficacité sans laquelle il n'y a pas de bien-être... Puis il ouvre des pistes pour rajeunir notre système politique, parmi lesquelles la science et l'éducation jouent un rôle primordial.



IDEE ETE

Skier pendant l'été ?? Situé au carrefour de la Flandre, de la Wallonie et de la France, Ice Mountain Adventure Park vous propose de skier toute l'année sur de la vraie neige sans avoir à parcourir de nombreux kilomètres.

