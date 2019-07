Tendances Première - 23/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes entame une série sur le cerveau. Commençons par le début : l'évolution. Comment en est-on arrivés au cerveau tel que nous le connaissons.



TRANSITION

Le voyage de la matière organique est un album de musique documenté pour tout âge. Une aventure sonore accompagnée d'un dossier pédagogique, à utiliser sans modération comme outil de divertissement, de réflexion et de transmission de savoir. Avec Bertrand Vanbelle.



DOSSIER - Thé et santé

Il n'y a pas que le thé vert dans la vie. Il y a aussi le noir, le jaune, le rouge, le blanc, le postfermenté, le bleu-vert ... Ils ont tous des points communs, mais aussi des spécificités, à exploiter selon les intérêts dont nous souhaitons profiter. Avec Nathalie Masset de Teaside et Liping de l'asbl Feuilles Vertes.



INSPIRATION

Les séances en plein air du Quai10 reviennent tous les 15 jours pendant les 2 mois d'été dans une formule toujours gratuite ! NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : les séances de juillet se tiendront au Quartier d'été - Place de la Digue et celles d'août, au Quai10 ! Avec Lucile Loewer.

