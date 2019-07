Tendances Première - 22/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Jean Olivier Collinet : Le syndrome du people pleasing ou la difficulté à s'affirmer au travail.

Le people pleasing ou le manque d'affirmation de soi est un mal encore très répandu en entreprises. En effet, la difficulté à dire "non" ou à exprimer ses limites dans le cadre professionnel peut se révéler particulièrement difficile pour certaines personnes. Les raisons peuvent être diverses : peur d'être mal jugé par sa hiérarchie ou ses collègues ou encore l'envie de bien faire à l'extrême. Comment travailler sa confiance en soi au travail ? Comment trouver les bénéfices pour (re)trouver le bien être au bureau ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



TRANSITION : La jeunesse mondiale présente à l'ONU !

Chaque année, début juillet, l'ONU accueille le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Parmi les 2000 participant(e)s figurent de nombreux délégué(e) jeunesse qui viennent porter la voix des jeunes de leur pays respectif. Launy Dondo, jeune Dinantaise de 25 ans, est la déléguée jeunesse pour la Belgique, désignée par le Conseil de la jeunesse francophone. Depuis New York, elle nous donnera les principales conclusions de ce Forum sur les progrès faits dans tous les pays autour des 17 Objectifs de Développement Durable.

LE DOSSIER : La nature nous soigne-t-elle ?

Qui ne s'est pas senti reboosté, heureux et re-motivé après une balade en forêt. Simple sensation ou réelle "vérité" prouvée par des recherches scientifiques ? Quels sont les bienfaits de la nature sur nos organismes ? Réponse avec Pascale d'Erm, auteure de « Natura, pourquoi la nature nous soigne ? » aux Editions Odile Jacob.



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Découvrir le Virtual Park ...

Le Virtual Park est le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe. Situé à Mouscron, il reflète bien l'une des tendances de nos société. Pourquoi et comment ? On en parle en "idée d'été" avec Jean-Louis Verbaert, gérant du Virtual Park.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER