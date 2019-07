Tendances Première - 19/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Jean Van Hemelrijck : Le retour à la pudeur.

Pourquoi assiste-t-on actuellement à un retour à la pudeur ? Que dit ce retour sur notre société actuelle ? Y-a-t-il plus de censure dans les œuvres artistiques d'aujourd'hui ? Pudeur et intimité sont-elles forcément liées ? On en parler avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute spécialiste de la famille.



TRANSITION : L'Exposition Faux contact.

10 jeunes citoyens qui, durant 6 mois, réfléchissent ensemble à l'élaboration d'une exposition consacrée aux dérives des moyens de communication d'aujourd'hui, cela méritait que l'on s'y attarde pour comprendre les enjeux d'une telle démarche. Avec Adèle Lembourg et Kim Cappart.



LE DOSSIER : Toujours plus de micro brasseries !

Le boom des micro brasseries se poursuit et l'engouement pour ces nouvelles bières belges reste toujours d'actualité. Pourquoi ? Quelles sont les tendances, les difficultés ? Les micro brasseries peuvent-elles tenir le coup à l'avenir face à la réponse des grands groupes brassicoles. On en parle aujourd'hui avec différents acteurs de la filière : Sébastien Albanese du Barboteur, Stany Herman de la Badjawe, Nina Carleer pour La source et Pierre Tilquin pour son projet de gueuze artisanale.



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Foodtrucks et gueuleton !

Et puisqu'on évoquait les bières dans notre dossier, pourquoi ne pas poursuivre avec une idée d'été épicurienne. Des foods trucks à Liège et un gueuleton namurois... deux activités proposées durant ce we.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER