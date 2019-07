Tendances Première - 18/07/2019

Germain et nous :

Le rire, cette thérapie trop souvent oubliée et pourtant formidable... Avec Christiane Thiry



Transition:

On poursuit notre découverte de projets concrets qui nous permettent, pourquoi pas, de changer nos habitudes . Aujourd'hui, un pressing écologique et des trucs et astuces pour réaliser soi-même ses lessives et produits d'entretien et ce, grâce à un projet de caravane ambulante.



Dossier:

Qu'en est-il de la digitalisation des questions de sexe. Aujourd'hui, des sites et applications permettent de faire le premier pas dans une démarche "de mieux être". Des objets connectés permettent également d'entamer une sexothérapie. Alexandra Hubin, sexologue, sera notre invitée.



Idée d'été:

De la réalité augmentée et une opération spécialement dédiée aux enfants... Au Bois du Cazier , comme dans d'autres institutions, on profite de l'été pour sensibiliser les kids à l'univers des musées.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER