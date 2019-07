Tendances Première - 17/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Bruno Humbeek : Mon enfant n'a pas la bosse des maths !



Tous les soirs, c'est la galère pour les devoirs de mathématique : mon enfant ne comprend rien ! Comment l'aider à raisonner mathématiquement ? Que faire en tant que parent pour le soutenir dans cet apprentissage ? Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons nous rassure et nous distille ses bons conseils pour une meilleure pédagogie des maths !



TRANSITION : "Annoncer la couleur", ou comment rendre notre enseignement plus en phase avec les défis mondiaux actuels ?

"Annoncer la couleur", c'est le nom d'un programme fédéral visant à amener les jeunes à agir en citoyen responsable, conscient de l'importance de la solidarité. Florence Depierreux, la coordinatrice du projet sera avec nous pour en parler.



LE DOSSIER : « J'arrête de renoncer à mes rêves ».

Comment identifier ses rêves et ses désirs ? Comment combattre la peur du changement ? Que faut-il faire pour réaliser ses rêves, persévérer, et ne plus se dire "il faudrait que..." ? Nous en débattrons avec Delphine Luginbuhl et Aurélie Pennel, les auteures du livre "J'arrête de renoncer à mes rêves" (Editions Eyrolles).



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : « Vies de Meuse ».

Petite balade sur les bords de la Meuse en feuilletant le livre "Vies de Meuse" dont l'un des auteurs nous parlera. Des histoires et des rencontres à portée de mains dans notre séquence "idée d'été". Avec Xavier Istasse.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER