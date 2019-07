Tendances Première - 16/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala on revient sur les soins centrés sur l'enfant et sa famille.



TRANSITION

Comme tous les jours, nous nous interrogeons sur les porteurs de projets qui ont mis un des objectifs du développement durable au centre de leur préoccupation. Covevent, c'est le nom de ce projet qui vous permet de gérer le covoiturage lors de séminaires ou manifestations.



DOSSIER - A fleur de peau (Ed. Flammarion)

Dossier d'été avec comme thématique, la peau. Qu'elle soit claire, matte, jeune ou mature, notre peau est notre carte d'identité. Autant donc la préserver et la soigner. Comment faire le bon choix de soin, comment savoir quels actifs privilégier. Isabelle Margnat, l'auteure de "A fleur de peau" sera notre invitée.



L'IDEE D'ETE

Jours de Lune les 16 et 21 juillet

Observatoire Centre Ardennes à Grappes Fontaine (Neufchâteau)

Comment observer l'éclipse partielle de Lune de ce soir ? On en parler avec Gilles Robert , de l'Observatoire du Centre Ardennes,

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER