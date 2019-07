Tendances Première - 15/07/2019

Tendances Première Eté - Lundi 15 juillet 2019 - Présentation : Cédric Wautier.



GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Pierre Schepens : Le cerveau, je pense donc je suis ?

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes se penche sur le cerveau. A quoi ça sert ? Je pense donc je suis ? même pas vrai !



TRANSITION : Des nouveaux modèles managériaux !

Notre série de l'été sur les 17 Objectifs de Développement Durable, en anglais les SDGs pour Sustainable Development Goals se poursuit...

En septembre 2015, les Nations Unies ont présenté ces 17 Objectifs, qui sont, pour l'ensemble des pays de ce monde, un nouveau tableau de bord pour assurer une transition vers une Terre plus durable. Le lundi est dédié aux "experts" du réseau Génération T, nouveau réseau de jeunes œuvrant pour une société durable.

Il sera aujourd'hui question de mobilité et d'espace public avec le projet "Molenbike". Un projet de livraison éco-responsable.

Avec Antoine Struelens, responsable du projet.



LE DOSSIER : : Le zéro déchets.

On en parle. Certains le testent, d'autres abandonnent. Alors, comment aller jusqu'au bout de cette manière de faire? Comment ne plus faire marche arrière? Que mettre en avant et par où commencer? Réponse dans notre dossier du jour, avec Sylvie Droulans, auteure de « Zéro Déchets, Guide pratique pour toute la maison », paru aux Editions Racine.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Le Musée Mudia à Redu.

Direction le Mudia, à Redu. Un musée dont l'objectif est de présenter plusieurs siècles d'histoire de l'art en mettant en avant des techniques muséales d'aujourd'hui. Avec Karlin Berghmans, directrice et conservatrice du Musée.

