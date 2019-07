Tendances Première - 12/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Jean-Olivier Collinet : Le jobbing : un bon moyen pour arrondir ses fins de mois ?

Le jobbing permet de déléguer des tâches quotidiennes à d'autres particuliers, qui en ont le temps et les compétences, comme la préparation d'un dîner, du bricolage dans la maison, le ménage ou même le déménagement ou le montage d'un meuble. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself fait le point sur ce modèle né de l'économie collaborative et de l'ubérisation de la société.



TRANSITION : Befoody et La Cuisine sauvage.

Une sandwicherie-traiteur qui tient compte des objectifs de durabilité et une balade dans les bois à la recherche d'une nouvelle manière de se sustenter... voilà les deux projets mis à l'honneur dans notre Transition d'été.



LE DOSSIER : Le plaisir de la musique !

Pourquoi la musique nous rend-t-elle heureux ou nous agace-t-elle ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'une mélodie nous touche ? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité du jour, Bernard Lechevalier, auteur de « Le plaisir de la musique » aux Editions Odile Jacob.



L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Le festival Lasemo ouvre ses portes ce week-end. Une nouveauté : des conférences y sont organisées. Nous reviendrons sur les thématiques abordées dans notre "Idée d'été » avec Samuel Chappel, directeur du Festival.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER