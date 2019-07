Tendances Première - 11/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Aline Schoentjes nous parle de l'épisiotomie, une pratique anormalement fréquente en Belgique.



TRANSITION

Comment optimiser les trajets et donc moins consommer au sein de l'entreprise? Pourquoi ne pas profiter d'un déplacement en voiture pour livrer des colis? Deux start-up belges viendront mettre en avant leur solution de transition



LE DOSSIER

Interroger notre façon de vivre, ressentir ou ritualiser la mort, c'est l'un des objectifs du du documentaire de Manu Poutte "Mourir". Il sera question de rituels ou d'absence de rituels, de joie ou de choix. L'occasion aussi d'évoquer les "cafés mortels", des lieux où l'on échange ses expériences et ses craintes



L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Direction le Domaine de Chevetogne ce dimanche pour une balade consacrée aux oiseaux du parc. C'est notre idée d'été du jour.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER