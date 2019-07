Tendances Première - 10/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien

Aline Schoentjes nous parle de l'épisiotomie, une pratique anormalement fréquente en Belgique.



TRANSITION : Le "Boentje bar"

Initiative originale que celle d'ouvrir un bar "zéro déchets" à Bruxelles. Au "Boentje bar", tout se boit, tout se mange mais rien ne se jette.





LE DOSSIER

Dans notre dossier du jour, nous aborderons les questions de genre dans l'univers de la communication et le décryptage des médias.





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Un match d'impro un peu particulier puisqu'il mettra en concurrence des jouteurs francophones et néerlandophones. De quoi nous donner envie de rejoindre "la patinoire" en ce soir d'été

