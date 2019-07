Tendances Première - 09/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion) chronique avec Véronique Thyberghien Jean Van Hemelrijck les familles non recomposées

Avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute spécialiste de la famille nous parle des familles NON recomposées.



TRANSITION : Agroecology in Action

Agroecology in Action vise à rassembler, soutenir, multiplier les nombreuses dynamiques et projets d'agroécologie et d'alimentation solidaire en Belgique. Sa coordinatrice reviendra avec nous sur les enjeux importants pour les professionnels du secteur mais aussi pour le citoyen et le monde politique.



LE DOSSIER : Eloge de la liberté

Dossier du jour : "L'éloge de la liberté". En signant cet ouvrage, Véronique Aïache nous propose de diagnostiquer ce qui nous empêche d'être libres. Mais pourquoi cette liberté, à quel prix, qu'est ce que la liberté dans nos sociétés d'aujourd'hui et comment gérer celle-ci avec les obligations que la société édicte. L'auteure sera avec nous depuis Paris





L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Pourquoi ne pas pousser les portes d'un cinéma éphémère et participatif? Une initiative qui s'inscrit dans la démarche plus générale d' occupation transitoire des anciennes casernes d'Ixelles. Ce projet a pour but de créer un véritable projet de quartier, citoyen et ouvert à tous.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER