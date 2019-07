Tendances Première - 08/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Nicolas Zdanowicz : le psychosomatique ?

Le terme psychosomatique, terme qui vient du grec, désigne les troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques. Comment expliquer ce phénomène? Jusqu'où le psychosomatique peut-il aller ? Comment le soigner? Nicolas Zdanowicz psychiatre chef de clinique à Mont Godinne, professeur à l'UCLouvain nous éclaire.



TRANSITION : Des nouveaux modèles managériaux !

Notre série de l'été sur les 17 Objectifs de Développement Durable, en anglais les SDGs pour Sustainable Development Goals se poursuit...

En septembre 2015, les Nations Unies ont présenté ces 17 Objectifs, qui sont, pour l'ensemble des pays de ce monde, un nouveau tableau de bord pour assurer une transition vers une Terre plus durable. Le lundi est dédié aux "experts" du réseau Génération T, nouveau réseau de jeunes œuvrant pour une société durable.

Avec Quentin de Pret, il sera question de "bien-être" au travail et de la transformation des entreprises vers des modes de gestion plus humain, plus agile, plus collectif, ...



LE DOSSIER : « La Boule », Editions du Cherche Midi.

Ou le « Journal d'une chimio, Nous : 1, Elle : 0 ». Eric Temim a tenu son journal de bord de papa de Liam, petit garçon de 5 ans et demi, atteint d'un néphroblastome (cancer du rein). On y découvre le quotidien d'une famille face à l'indicible, mais qui continue à croire à la vie avec malice !

L'AGENDA DE L'ÉTÉ : Wallywood !

C'est l'application gratuite pour smartphone qui permet de tout savoir sur les lieux de tournage en Wallonie, développée par Wallimage. On en parle avec Philippe Reynaert. Et si on partait sur les traces des quelques 195 coproductions tournées en Wallonie en 20 ans...

