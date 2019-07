Tendances Première - 05/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Caroline Weiler : L'appel du voyage

L'appel de la route, le besoin viscéral de se déplacer, voyager, l'appel du large et de la découverte, d'où vient ce besoin ? Pourquoi ? Existe-t-il un gène du voyage ?



TRANSITION : Shak&Kai ou le quand le textile joue la carte du 100% recyclé !

Dans le cadre de notre série de l'été sur les Objectifs de Développement Durable, focus sur l'industrie textile, l'une des plus polluantes. Morgann Dawance fait partie de cette jeune génération d'entrepreneurs pour qui la sauvegarde de la planète est devenue une des priorités. Son projet de vêtements Shak&Kai présente l'avantage principal d'être 100% produit à base de coton recyclé.



LE DOSSIER : Quelle trace laisse un premier amour ?

Cette question est au centre du dernier roman de Valérie Cohen "Depuis mon coeur a un battement de retard". Est-il possible d'apprivoiser le passé quand il s'immisce dans le présent ? Peut-on tourner la page sans renoncer à hier ? C'est à travers le personnage central Emma que ces questions sont abordées. (Editions Flammarion)



L'AGENDA DE L'ÉTÉ : L'expo Merckx 69 au Bozar

C'est le premier Tour de France remporté par le champion cycliste belge, l'été 69 ! L'exposition présentée à Bozar à Bruxelles réunit 67 photos N/B sortis des archives de Jef Geys, un artiste conceptuel, né à Bourg-Léopold en 1934 et décédé à Genk en 2018. Les clichés célèbrent les à-côtés du Tour : la caravane, le cadre d'un vélo, la réception du Grand Hôtel de la Poste, les spectateurs du Parc des Princes vus de dos, ... Eddy apparaissant sur quelques rares images. Avec Sophie Lauwers, Directrice de l'exposition.

