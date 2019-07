Tendances Première - 04/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Aline Schoentjes : la solitude après l'accouchement (rediff)

Aline Schoentjes sage-femme chez Amala, nous parle de la solitude après l'accouchement.



TRANSITION : asbl PERSEE

L'ASBL Persée est destinée à accueillir 15 enfants de 0 à 3 ans, en

difficultés ou en danger, pour lesquels aucune solution ne peut être trouvée dans

leur cadre familial habituel ou auprès des services de première ligne qui dispensent

une aide générale.

Les actions développées incluent la prévention générale, l'orientation et l'accompagnement des enfants.



LE DOSSIER : Les maladies rares

Un constat sans concession ainsi qu'une analyse du traitement réservé aux patients atteints de maladies rares et/ou chroniques par notre société : une prise en charge plus que lacunaire et discriminante. L'auteure, elle-même atteinte d'une maladie orpheline, propose une nouvelle éthique dans les soins : "l'humanité".À travers son expérience personnelle des maladies rares, Inès Demaret nous propose une analyse sans concession des systèmes de soins de santé actuels. La damnation des maladies orphelines



L'AGENDA DE L'ÉTÉ

Ce soir, À 18h30 au musée Rops à Namur : soirée pyjama ! Au programme, activités pour découvrir en famille, la célèbre série des Dames au pantin de Félicien Rops. De la réalité virtuelle, des ateliers créatifs et collations vous y attendent.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT