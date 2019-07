Tendances Première - 03/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Christiane Thiry : Les couleurs qui vous font vibrer

Décoder nos émotions grâce aux couleurs, c'est ce que Christiane Thiry, journaliste, coach, thérapeute nous propose.



TRANSITION : L'industrie lourde et le développement durable.

Comment nos grandes industries, comme le ciment ou le béton par exemple, peuvent prendre le chemin de la transition et devenir plus respectueuses de l'environnement ?

Ce sont des secteurs qui devront compter sur l'innovation technologique pour pouvoir s'adapter à ces changements nécessaires liés à la sauvegarde de la planète.

Invité : Bernard Mathieu, ingénieur chimiste, managing director de l'agence HOP3.



LE DOSSIER : Quand les en-cas peuvent devenir une bonne habitude ?

Les en-cas, le grignotage, sont très largement considérés comme source d'une mauvaise alimentation.

Est-il possible de proposer sur le marché ou de réaliser soi-même des en-cas qui soient bons pour la santé ?

C'est le pari de Nathalie d'Harveng qui s'est reconvertie en pâtissière.

Son livre 24h d'en-cas faciles, sains et gourmands est l'illustration de son travail. (Editions Racine)



L'AGENDA DE L'ÉTÉ (à déterminer)

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT