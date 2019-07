Tendances Première - 02/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Comment ne pas se laisser déborder et s'organiser en 2019 ? Vous vous sentez submergés par le nombre de 'to do list' et de post-it recouvrant votre bureau et la multitude de tâches à accomplir. Trop de choses à faire, trop peu de temps pour les faire. Bref, vous êtes débordés et ne savez déjà plus par où commencer cette nouvelle année 2019. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself vous donnera les règles d'or pour ne plus jamais se laisser déborder.



TRANSITION

A partir du 20 juin, l'association d'aide aux sans-abri L'Ilôt lance un tout nouveau projet d'économie sociale. Elle va se mettre à vendre des pots de tapenades d'aubergines, de champignons ou de houmous. Elle s'adresse dans un premier temps aux entreprises pour qu'elles les proposent à leurs travailleurs sur le temps de midi. Ensuite, elle aimerait les commercialiser dans les magasins bios. De quoi déguster son lunch tout en participant à une économie sociale. Avec Chloé Thôme, responsable de la communication pour l'îlot.



DOSSIER - La révolution du foot féminin

La huitième édition de la Coupe du Monde féminine se déroule depuis le 7 juin, et s'arrête le 7 juillet en France, pays organisateur pour la première fois. L'occasion de faire le focus sur le football féminin, en pleine révolution. Avec Johanna De Tessières du collectif HUMA.



IDÉE ÉTÉ

Organisée dans le cadre de la biennale d'art contemporain ARTour, la nouvelle exposition temporaire du Musée international du Carnaval et du Masque - HAPPY HEADS -présente les réalisations d'un duo d'artistes contemporains franco-chinois surprenant qui expose partout en Europe, à Hong Kong ou encore en Australie : Benoit+Bo.

