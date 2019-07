Tendances Première - 01/07/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 (Nouvelle diffusion)

Philippe Brasseur et la Grande fabrique des idées.

Les enfants d'aujourd'hui exerceront en moyenne 13 métiers différents, dont 65% n'existent pas encore. Dans ce monde qui change vite, la créativité est un atout essentiel. Philippe Brasseur vous propose un jeu qui aide à développer son talent créatif. Un ouvrage paru aux Editions Casterman



TRANSITION : Que sont les SDGs ?

Premier sujet de notre série de l'été sur les 17 Objectifs de Développement Durable, en anglais les SDGs pour Sustainable Development Goals.

En septembre 2015, les Nations Unies ont présenté ces 17 Objectifs, qui sont, pour l'ensemble des pays de ce monde, un nouveau tableau de bord pour assurer une transition vers une Terre plus durable.

Chaque jour, durant tout l'été, nous mettrons en avant des projets concrets liés à ces nouveaux Objectifs et chaque lundi, un(e) expert(e) nous présentera en détails un des Objectifs.

Ce lundi, présentation générale de ce que sont ces SDGs avec Gaëlle Janssens, Personne de contact pour les membres du réseau au sein de The Shift.



LE DOSSIER : "La vie est un sport individuel"

Pendant trente ans, Christophe Thoreau a souffert d'Algies Vasculaires de la Face (AVF). Cette maladie méconnue, forme la plus radicale de la migraine, est considérée comme la douleur la plus violente ressentie chez l'homme. Ce journaliste sportif, aujourd'hui tiré d'affaire, nous livre un témoignage précieux de cette expérience hors du commun, aux frontières de la folie. Son ouvrage : La vie est un sport individuel, Fauve Editions.



L'AGENDA ETE

Du 2 au 13 juillet, les étudiants de P.A.R.T.S, l'école de danse bruxelloise fondée par Anne Teresa De Keersmaeker, organisent un festival de 12 jours. Le "GXII Festival" est organisé par les étudiants de la 12ème génération de P.A.R.T.S et comprend l'ensemble des 44 jeunes artistes. Les étudiants terminent actuellement leurs trois années d'études et ils obtiendront leur diplôme en juillet.

