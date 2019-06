Tendances Première - 28/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Christiane Thiry, journaliste, coach et thérapeute, nous donne quelques notions pour comprendre ce qu'est le job idéal.



TRANSITION

Développé en Allemagne et en Suisse depuis une vingtaine d'années, la vente de fleurs à couper soi-même au champ s'est développée en Belgique depuis 2007. Vu l'intérêt manifesté par les amoureux de la nature, ce sont 19 champs qui sont ouverts à tous en 2019. Découverte du projet "Fleurs à couper", avec Maximilian Bommers et Maria Bommers-Zillikens.



DOSSIER - AVC

Une personne sur 6 dans le monde aura un accident vasculaire cérébral (AVC) et, en Belgique, chaque jour 52 personnes présentent un AVC . L'AVC est la première cause de handicap dans les pays occidentaux avec des handicaps lourds tels que la paralysie d'un côté du corps, des troubles du langage, de la vue, de la marche, etc. Pour limiter les séquelles, il faut se rendre aux urgences au plus vite, dès le début des symptômes car les traitements ne sont efficaces que dans les premières heures. Avec Noémie Ligot, neurologue à l'hôpital Erasme.



INSPIRATION

Robert Colard nous propose ces « Gestes pour maintenant ». Aujourd'hui, comment rafraîchir sa maison ou son appartement en cas de fortes chaleurs, avec de petits gestes écologiques et économiques !

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER