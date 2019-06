Tendances Première - 27/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala, nous abordons les cycles de préparation à la naissance-parentalité.



TRANSITION - Gwenaëlle Dekegeleer

Vu d'ailleurs

Deux jeunes français (Framboise et Kiwi) démarrent le 1er juillet un circuit de deux mois dans des éco-villages européens. Ils partent avec un budget hyper restreint, voyagent en stop et sur le mode de la simplicité volontaire. Ils seront accueillis dans 10 éco-communautés qu'ils ont choisies avec soin et dans lesquelles ils mettront la main à la pâte en échange du logement et des repas. Ils partageront leurs aventures sur leur page Facebook et en profitent également pour réaliser une série de documentaires sonores sur chacun des lieux visités.

Vu d'ici

En studio avec nous, François Legrand et Ludovic Bolette, deux jeunes belges qui se lancent avec toute une équipe dans « Tandem Local ». Un voyage de deux mois à vélo, à la rencontre de producteurs locaux, partout en Belgique !

Ils publieront chaque semaine des reportages retraçant leur parcours et leurs rencontres... Leur but : ? Inspirer le public, l'informer sur la nécessité de consommer local pour développer une économie résiliente en Belgique. Redonner à l'alimentation son côté social et créateur de liens.



DOSSIER - Les pervers narcissiques ( Ed. Ellipses)

A partir de sa pratique clinique, des témoignages de ses patients, victimes et pervers narcissiques, Christine Calonne décrit la perversion narcissique selon un modèle bio-psycho-social. Elle retrace l'histoire de ce concept. Elle démontre la transmission transgénérationnelle de la perversion narcissique, trouble de la personnalité qui prend naissance dans un climat familial de type sectaire.



INSPIRATION

Les médailles sur les bouteilles, ça ne veut rien dire ? Eclairage avec Eric Mazuy, qui tient le blog « Ask Me Wine », pour que les « vrais » amateurs de vin puissent faire les malins ...

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER