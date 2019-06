Tendances Première - 26/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 avec Pierre Schepens : Le cerveau social.

Savez-vous ce qui rend les gens heureux? La qualité et le nombre de leur relation donc la qualité de leur vie sociale.



TRANSITION, avec Anne-Sophie Dekeyser : Enfin une école Steiner à Charleroi !

Fruit de plusieurs années de réflexion et de mise en place, la première école d'enseignement à pédagogie active Steiner à Charleroi va ouvrir ses portes en septembre 2019. Objet de désirs communs de parents et d'enseignants, l'école sera ouverte à tout enfant de 3 à 14 ans, quelle que soit son origine sociale, ethnique ou religieuse avec une volonté de rendre cette école accessible à tous financièrement et géographiquement.

Leur credo : « Nous exigeons qu'aucun enfant ne doive vivre avec le même sentiment d'incompétence en se croyant bête et inutile et ne trouve sa vocation dans la vie à cause d'une éducation scolaire (où chacun doit rentrer dans le moule), qui tue la créativité, instinctivement présente en chacun de nous. » Nous en parlons avec Michel Salandini, fondateur du projet.

Plus d'infos: http://www.steinercharleroi.be/



LE DOSSIER : Guérir de ses traumatismes avec le Brainspotting.

La devise du Brainspotting est « La direction de votre regard influence la façon dont vous vous sentez », autrement dit nos yeux, notre cerveau et nos émotions sont étroitement liés. Le Brainspotting, nouvelle méthode de psychothérapie va donc permettre grâce à des positions oculaires précises, de localiser la source du traumatisme et de l'évacuer petit à petit. Cette technique a été développée par le psychothérapeute américain David Grand et obtient de très bons résultats. On en parle avec le professeur Christian Zaczyk, médecin psychiatre et psychothérapeute qui signe un ouvrage sur cette psychothérapie du futur aux Editions Odile Jacob.



INSPIRATION, avec Nathalie Masset : » Cockteatail «

Vu la météo caniculaire, notre bloggeuse du jour, Nathalie Masset se propose de nous briefer sur les cocktails à base de thé avec ou sans alcool ! Le EGGT&T, un cocktail à base de thé Earl Grey, de gin et de tonic (de la composition de Nathalie), le Matcha float, sorte de café liégeois revisité en mode japonais, l'hibiscus glacé...... Préparez vos papilles !

