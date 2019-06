Tendances Première - 25/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

On clôture la saison en parlant de normalité et différence.

Conditionnement, cadre et normes avec Caroline Weiler et sa chronique De La Joie.



TRANSITION

Stéphanie Grosjean nous parle écopâturage avec Sheep Solution http://sheepsolution.be/

Deux Gembloutoises se sont lancées dans l'entretien des espaces verts des entreprises grâce ... aux moutons ! Avec Amélie Jacques



DOSSIER

Les perturbateurs endocriniens (ed. Mardaga)

Les « perturbateurs endocriniens » font bel et bien partie de notre quotidien. Derrière cette expression à connotation scientifique se situe un des réels enjeux de notre société et de la vie moderne. Ces agents chimiques présents un peu partout dans notre environnement nécessitent qu'on s'y intéresse. Et cet ouvrage mérite d'être mis entre toutes les mains pour comprendre : comment les cerner et comment s'en protéger.

Avec le docteur Anne Simone Parent.



INSPIRATION

François Vandervelde qui anime le blog lifestyle Men In Blog vous invite à fréquenter quelques terrasses urbaines tendance cet été...

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN