Tendances Première - 24/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

A la veille des vacances, Françoise Bidart, spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose nous donnent quelques conseils pour combattre les phobies de l'avion, de l'eau....



TRANSITION

Le Poisson sans bicyclette se veut un espace de résistance, d'expérimentation et d'apprentissages. Il crée du lien et in fine de la puissance collective, en proposant d'autres normes et un espace pour les voix silencées. Le café féministe est ouvert depuis septembre 2017, est géré par un groupe de militant·e·s bénévoles. On en parle avec les responsables Amandine et Louise.



LE DOSSIER

On ne s'excuse de rien ! (Ed. maelstöm Reevolution)

Le thème du travail et du combat de Lisette Lombé, c'est "la poésie comme empowerment" : booster sa confiance en soi, s'exprimer mais aussi trouver du sens en cas de burn-out, développer son charisme oratoire grâce à du coaching et des ateliers de slam... Le collectif L-Slam touche les femmes de tout milieu culturel : "Dans une société qui véhicule encore de nombreux stéréotypes concernant le rôle des femmes en tant qu'actrices culturelles, L-SLAM, par les ponts qu'elle lance entre le monde artistique et le monde associatif, est résolument une initiative émancipatrice."



INSPIRATION

Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse nous livre ses coups de cœur culture du moment. Elle nous parle de la fête de fermeture du musée KANAL Pompidou et plus particulièrement de l'usine de films amateurs de Michel Gondry qui fait une nocturne le weekend du 29 Juin, ainsi que de l'Intime Festival à Namur.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN