Tendances Première - 21/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Marc Van Beneden, notaire émérite, sera des nôtres ce matin.



TRANSITION

Empruntez un vélo comme on emprunte un livre à la bibliothèque, c'est désormais possible. La première Vélothèque débarque à Bruxelles. C'est la commune de Molenbeek qui accueillera désormais cette bibliothèque de vélos pour enfants de 2 à 12 ans. On en parle avec Anton Schuurmans.



LE DOSSIER

Sclérose en plaques, un quotidien fait de clichés.

La sclérose en plaques touche près de 12.000 personnes en Belgique, mais les avancées thérapeutiques leur permettent aujourd'hui de mener une vie quasi normale. Malgré cela beaucoup de clichés entourent encore cette maladie et les patients doivent régulièrement justifier des symptômes invisibles.

En en parle avec le Dr Emmanuel Bartholomé, neurologue au CHU Tivoli et Bettina Hausmann, atteinte de SLP.



INSPIRATION

Quand le pouvoir de la musique est sans limites, c'est le sujet d'Aurélie Russanowska de l'agence TBWA.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN