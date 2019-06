Tendances Première - 20/06/2019

20/06/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Depuis la sortie de son livre « les lois naturelles de l'enfant », Céline Alavrez a touché de nombreux pédagogues en Belgique. Mais comment mettre en pratique cette philosophie sur le terrain ? Exemple avec Marie Henry qui tente l'expérience d'une pédagogie respectueuse du fonctionnement de l'enfant.



TRANSITION

VU D'AILLEURS

REFUGEE FOOD FESTIVAL est né d'une initiative citoyenne en France en 2016. Pendant une semaine, le festival propose de confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés. En 3 ans, le festival a pris ses quartiers dans 16 grandes villes du monde, il a accompagné 157 chefs réfugiés avec l'aide de 172 restaurants. L'idée : changer le regard des gens sur des cultures différentes par le vecteur de la gastronomie, à la fois universel et lié à l'histoire de chacun.



VU D'ICI

A Bruxelles, c'est déjà la deuxième année que ce festival a lieu. Avec nous en studio, Julie qui coordonne l'édition bruxelloise, Odile Chevalier, cheffe au restaurant Le Local qui participe au festival ET Kamal, chef irakien qui officie temporairement dans les cuisines du restaurant d'Odile. Avec Gwenaëlle Degekeleer.



LE DOSSIER

Euthanasie, un autre point de vue.

Huit soignants belges - professeurs d'université, médecins, infirmiers et éthiciens reconnus et expérimentés en accompagnement palliatif - tentent ensemble de dire leurs questions autour de la fin de vie, des soins palliatifs et de la pratique de l'euthanasie. Deux femmes médecins, française et israélienne, se sont jointes à eux. Les regards croisés de ces praticiens de la santé font l'originalité de cet ouvrage : « Euthanasie, l'envers du décor » (ed. Mols). Avec deux des auteurs en studio : le Pr Timothy Devos (hématologue) et Eric Vermeer (infirmier éthicien en soins palliatifs).



INSPIRATION

Melissa Monaco, notre blog-trotteuse www.mellovestravels.com nous invite à partir en déconnexion.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN